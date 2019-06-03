الشباب السعودى لكرة القدم يشارك فى النسخة المقبلة من البطولة العربية

تلقى مجلس إدارة نادي الشباب، الذي يشارك في الدوري السعودي للمحترفين، خطابا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفيد بموافقة الاتحاد العربي للعبة، على مشاركة الفريق في النسخة المقبلة من البطولة العربية.



وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه "تلقت إدارة الشباب خطابًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد العربي لكرة القدم على مشاركة نادي الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال".



ومن جانبه، قدم مجلس إدارة النادي الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، بصفته رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم، بعد موافقته على مشاركة الفريق في النسخة المقبلة.



يذكر أن النسخة الماضية، والتي أطلق عليها كأس زايد للأندية الأبطال، شهد منافسة قوية بين كبار فرق المنطقة العربية، وتوج النجم الساحلي التونسي بطلا لها على حساب الهلال، بعد فوزه 1-2 في المباراة النهائية.