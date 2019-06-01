طاقم مصري لتحكيم مباراة النجم الساحلي والإفريقي في كأس تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أحمد الغندور، لإدارة اللقاء المؤجل لحساب الدور ربع النهائي ببطولة كأس تونس والذي سيجمع بين فريقي النجم الساحلي والإفريقي بعد غد الاثنين.



ويعاون أحمد الغندور كل من المساعدين أحمد توفيق وأحمد حسام الدين، أما الحكم الرابع فهو المصري أحمد العدوي.



وتأتي عودة الغندور إلى تونس بعد أقل من شهر، حين أدار يوم 11 مايو الماضي، مواجهة بالدور ربع النهائي لكأس تونس والتي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري بملعب "رادس"، وانتهت بفوز الترجي بنتيجة (3 - 1).