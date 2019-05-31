القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 12:25 م

الصحة تدرج الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع ضمن فحوصات المواليد الإجبارية غدًا

الصحة تدرج الكشف
فاتن خديوى
dostor.org/2649594

أعلن الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة، عن إدراج الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية، غدًا السبت بكافة وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، وفقًا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار لـ "الدستور" أنه تم توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات، على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن الفحص سيكون إجباريا وليس اختياريًا لجميع المواليد.

وأوضح أن الفحص سيتم تطبيقه فى وحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية، ومع أول جرعة تطعيم للأطفال حديثي الولادة، لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة الحالات التى تحتاج لإجراء تدخل جراحي لإجراء عملية زراعة قوقعة حتى عمر عامين باعتباره السن الأمثل لإجراء التدخل الجراحى من خلال نظام متابعة مميكن لجميع المرضى.

وأضاف أنه سيتم توعية الأسر بكيفية التعامل مع جهاز "القوقعة" للحالات التي تمت لها الزراعة، ومتابعة مراحل تطور الطفل لمعرفة مدى استجابته لعملية الزراعة، بالإضافة إلى أهمية متابعة تنظيم جلسات تخاطب للأطفال لتحقيق أقصى استفادة من عملية الزرع.

وأشار إلى أنه تم إجراء ما يقارب 1000حالة زراعة قوقعة ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، كما يتم تجهيز أكثر من 380 حالة زراعة قوقعة للأطفال خلال الأيام القليلة القادمة.

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