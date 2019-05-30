الشغب يوقف مباراة الملعب التونسي مع النجم الساحلي وهبوط مستقبل قابس

توقفت مباراة الملعب التونسي مع ضيفه النجم الساحلي ضمن منافسات الجولة 25 وقبل الأخيرة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس بسبب شغب جماهير الفريق صاحب الأرض.



وفي الدقيقة 42 قرر الحكم إيقاف المباراة بسبب إلقاء جماهير الفريق صاحب الضيافة مقذوفات على أرض الملعب بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الزائر بهدف دون رد.



وأحرز ايهاب المساكني هدف التقدم للنجم الساحلي في الدقيقة 33 قبل أن تندلع أعمال شغب في مدرجات جماهير الملعب التونسي مما اضطر حكم المباراة لايقافها.



وقبل خوض المباراة كان النجم الساحلي يملك 48 نقطة فيما يحتل الملعب التونسي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.



وسحق الصفاقسي ضيفه مستقبل قابس بثلاثة أهداف دون رد ليدفعه إلى دوري الدرجة الثانية قبل جولة من إسدال الستار على المسابقة.



وافتتح فراس شواط التسجيل للصفاقسي في الدقيقة 24 قبل أن يضيف الحبيب الوسلاتي الهدف الثاني في الدقيقة 49.



وعاد شواط ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 62 ليرفع الصفاقسي رصيده إلى 49 نقطة، ويصعد للمركز الثاني مؤقتا في انتظار قرارات لجنة المسابقات بشأن مواجهة النجم الساحلي مع مستضيفه الملعب التونسي.



وهبط مستقبل قابس لدوري الظل بعد أن تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز 14 والأخير.



ويتأخر مستقبل قابس بفارق أربع نقاط عن حمام الأنف صاحب المركز 12 الذي انتزع تعادلا غاليا 1-1 أمام الملعب القابسي الذي يحتل المركز 13 وقبل الأخير وله 20 نقطة.



ويكفي حمام الأنف التعادل في الجولة الختامية لضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى على حساب الملعب القابسي.



وانفرد الإفريقي بالمركز الخامس في جدول الترتيب بفوزه 1-صفر على ضيفه شبيبة القيروان بفضل هدف غازي العيادي.



وأحرز العيادي العائد لتشكيلة الافريقي بعد غياب طويل هدف المباراة في الدقيقة 79 ليرفع الإفريقي رصيده إلى 34 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن اتحاد بنقردان الرابع قبل جولة من النهاية.



واكتفى البنزرتي بالتعادل على أرضه 1-1 مع ضيفه نجم المتلوي ليتراجع للمركز السادس برصيد 32 نقطة من 25 مباراة.



وانتهت مباراة اتحاد تطاوين مع ضيفه الاتحاد المنستيري بالتعادل بهدف لمثله.