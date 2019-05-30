القاهرة : الخميس 30 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
حوادث
الخميس 30/مايو/2019 - 01:17 م

تجديد حبس مسجل وشقيقه أطلقا النار على قوة أمنية في الهايكستيب

تجديد حبس مسجل وشقيقه
حسام التمساح
dostor.org/2648736

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس مسجل خطر وشقيقة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإطلاق النار على قوة أمنيه أثناء القبض على أحدهما لتنفيذ حكم قضائي.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة، أنه عقب ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة مفادها تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة والمطلوب تنفيذه في حكم قضائي صادر من محكمة مدينه نصر، بمنطقة الهايكستيب بشرق القاهرة.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهمين بقصد العين محل إيوائهما مدججين بسلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" وما أن حضرت قوات الأمن حتى بادر المتهم وشقيقه بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه القوة الأمنية المكلفة بالقبض عليه، وأثناء ذلك أصيب المتهم بطلق ناري في اليد وطلق ناري بالفخذ اليمنى، وتمكن رجال الأمن من القبض علي المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهمين.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

الآن

حقيقة فيديو خطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد

الإحصاء:44.1% ارتفاعًا في قيمة الاستثمارات السعودية بمصر

مشروع قانون جديد لتقنين الدخول للمواقع الإباحية

الأرصاد تعلن عن خبر سار للمواطنين بمناسبة عيد الفطر

ads
الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

تقارير إيطالية: يوفنتوس يحلم بجوارديولا

فوز تشيلسى بالدورى الأوروبى الأبرز فى عناوين الصحف الإيطالية

الصين تعلن مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية الدولية 2019

نجم الساعة

محمد عبدالرحمن: قدمنا «وجبة كوميدية» وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين فى «الواد سيد الشحات»

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: جنازة عسكرية لمدير الأمن بمسجد عمر مكرم

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

الدولار يرتفع وسط مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية

الرئيس نيوز

"القوى العاملة" تحدد موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

قبل العيد بأيام.. إحباط محاولة تهريب 400 كيلو بانجو

وصول الرئيس السيسي إلى السعودية لحضور قمتي مكة

تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر

"خارجية البرلمان": تسوية القضايا العالقة أهم طموحات العرب في القمة

كشكول

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

جامعة الإسكندرية تصدر قرارًا بشأن المهمات العلمية للموفدين

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية بمعهد طلعت بالقاهرة

في زيارة مفاجئة.. وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال امتحانات جامعة بنها

"التعليم" تصدر بياناً هاماً لطلاب الدبلومات الفنية بشأن الامتحان

الأمصار

50 قضية فساد أمام القضاء الجزائري.. وتورط مسؤولين كبار

تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا.. ومؤشرات بوقف الإنتاج

يوفنتوس يمني النفس بالتعاقد مع جوارديولا

"الكرملين" : معاهدة "ستارت" حجر الزاوية للأمن العالمي

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات الأسبوعية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

شقيق ميجان: زواج أختى من الأمير هارى دمر حياتى

القواعد الأكثر غرابة التى يلتزم بها أفراد العائلة المالكة فى بريطانيا

الجادريان: تناول الآيس كريم بكثرة يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎