تجديد حبس مسجل وشقيقه أطلقا النار على قوة أمنية في الهايكستيب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس مسجل خطر وشقيقة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإطلاق النار على قوة أمنيه أثناء القبض على أحدهما لتنفيذ حكم قضائي.



وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة، أنه عقب ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة مفادها تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة والمطلوب تنفيذه في حكم قضائي صادر من محكمة مدينه نصر، بمنطقة الهايكستيب بشرق القاهرة.



وأضافت التحقيقات، قيام المتهمين بقصد العين محل إيوائهما مدججين بسلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" وما أن حضرت قوات الأمن حتى بادر المتهم وشقيقه بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه القوة الأمنية المكلفة بالقبض عليه، وأثناء ذلك أصيب المتهم بطلق ناري في اليد وطلق ناري بالفخذ اليمنى، وتمكن رجال الأمن من القبض علي المتهم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهمين.