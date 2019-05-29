كوريا الشمالية تتلقى طلبات المشاركة فى ماراثون بيونج يانج 2020

بدأت كوريا الشمالية تلقي طلبات من الأجانب للمشاركة في ماراثون بيونج يانج لعام 2020.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، عن "كوريو تور" وهي وكالة سفر خاصة بالرحلات السياحية إلى كوريا الشمالية ومقرها بكين بالصين، اليوم الأربعاء، إن ماراثون بيونج يانج لعام 2020، سيقام رسميا في يوم 12 أبريل، مضيفة أن المشاركة في الماراثون ستكون تجربة رائعة.



وذكرت وكالة السفر أن المشاركة في الماراثون ستتيح فرصة خاصة للركض مع مئات الكوريين الشماليين في شوارع بيونج يانج، مضيفة أنها ستضع صندوقا إضافيا للمشاريع الإنسانية من خلال هذا الحدث.



وقالت إنها ستوفر خصومات تصل إلى 10% في حال تقديم طلب المشاركة حتى يوم 31 أغسطس.



وإنطلق ماراثون بيونج يانج في عام 1981 بمناسبة عيد ميلاد كيم إيل-سونج (الرئيس السابق لحزب العمال الكوري والحاكم السابق لكوريا الشمالية)، الذي يصادف 15 أبريل، وتم السماح للأجانب بالمشاركة ابتداء من عام 2014.