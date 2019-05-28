اقتصادي غاني: مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تسهل التجارة العالمية

تكهن فرانكلين كادجو المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز "إيماني" للبحوث في غانا بأن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ستسهم في تحقيق التنمية، وتسهيل التجارة العالمية.



وقال كادجو - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن هذه المبادرة مبادرة مبتكرة ورائدة، وإن الصين تتخذ إجراءات من أجل تنفيذ وعودها.



وأضاف أن تطوير البنية الأساسية في ظل هذه المبادرة من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل عملية نقل السلع والخدمات لأن ذلك سيساعد على خفض تكاليف النقل، وأن الفوائد الناجمة عن ذلك ستكون بعيدة المدى، معربا عن أمله في أن تشعر بهذه الفوائد كافة الدول التي وقعت على وثائق التعاون مع الصين في ظل هذه المبادرة.



وأشار المحلل الاقتصادي الغاني، إلى أنه يتطلع إلى أن يؤدي منتدى التعاون الدولي بشأن مبادرة (الحزام والطريق) الذي تم عقده مؤخرا في بكين، إلى تحقيق المزيد من النتائج المثمرة.