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الأحد 26/مايو/2019 - 03:03 م

تأجيل محاكمة مجند قتل ضابطًا بالأمن المركزي وشرع في قتل آخر

تأجيل محاكمة مجند
حسام التمساح
dostor.org/2644112

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مجند بقطاع الأمن المركزي، في اتهامة بقتل النقيب "إسلام علي عبدالحميد" لجلسة 29 أغسطس المقبل، لورود تقرير الطب الشرعى.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "شهاب ن" 23 سنة، مجند بقطاع الأمن المركزي، بقتل المجني عليه النقيب "إسلام علي عبدالحميد" عمدًا فأعد سلاحا أبيض "سكينا" وتوجه إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وما إن ظفر به حتى سدد طعنة نافذة له في ظهره قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وشرع المتهم في قتل الرائد "محمود إبراهيم عيد" عمدًا، بأن عقد العزم على قتل كل من يحول بينه وارتكاب جريمته، وما إن اعترضه المجني عليه المتواجد بمكان الواقعة للحيلولة بينه وبين موالاة الاعتداء حتى انهال عليه بسلاح أبيض "سكين" عدة مرات محاولًا طعنه قاصدًا قتله، وما أوقف جريمته هو مفاداة المجني عليه لتلك الضربات وإصابة المتهم بعيارين ناريين في ساقه اليمنى لتعجيزه عن ملاحقة المجني عليه من قبل النقيب "محمد علي محمد".

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