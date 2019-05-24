تواصل رفع حالة الاستنفار بمطار القاهرة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

تواصل الأجهزة المختصة بمطار القاهرة الدولي، لليوم الثاني على التوالي رفع حالة الاستنفار والطوارىء القصوى، خاصة على أرض المهبط، تزامنا مع الموجة الحارة الشديدة التي تشدها البلاد مؤخرا.



ومن جهتها، أفادت مصادر أمنية مسئولة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، أن إدارة الحماية المدنية رفعت حالة الطوارىء القصوى لمواجة الطقس الحار، كما كثفت سيارات الإسعاف من تواجدها بمهبط مطار القاهرة، تحسبا لحدوث أية حالات ارتفاع حراري بين العاملين بالمهبط.



وأضاف المصدر، أن ارتفاع درجات الحرارة لن تؤثر على الحركة الملاحية فوق المطارات المدنية المصرية.



وكان الفريق طيار يونس المصري وزير الطيران المدني، بعث شكر وتقدير إلى جموع العاملين بمهابط المطارات التابعة لوزارة الطيران، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.