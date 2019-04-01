الطيران تنظم ورشة عمل للتوعية بمنهج التحسين المستمر

عقدت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورشة عمل تفاعلية للعاملين بالشركة للتوعية بطرق تطبيق المواصفة القياسية ISO 900012015 وذلك تفعيلًا لبند التوعية بالمواصفة، بحضور الطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وحسين صبرى مستشار تطوير الأداء المؤسسى وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها وزاره الطيران المدني لتطوير العنصر البشري برعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

وأوضح بيان لوزارة الطيران ان الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران المدني برئاسة الدكتورة ماجدة شعيب نظمت ورشة العمل بالتنسيق مع رئيس قطاع التنمية الإدارية ورئيس مشروع تطبيق الأيزو بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية نادية حلمى الشافعى، وتهدف الورشة أيضا إلى وضع إطار تطبيقى لبنود المواصفة الدولية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات لحصول الشركة القابضة على الشهادة الدولية ISO 900012015