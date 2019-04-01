في 5 خطوات.. طريقة تحضير الباستا بجبن الموتزاريلا

يمكنك تحضير المكرونة بشكل جديد بدون صلصلة، وطعمه مختلف لتغيير مذاقها..



- صدور دجاج مخلية.

- ملح

- فلفل اسمر.

- مكرونة.

- طماطم.

- ثوم.

- جبنة موتزاريلا مبشورة.

- جبن رومي مبشور.

- كوب كريمة طهي.

- ريحان مجفف.



طريقة التحضير:

1- تسلق المكرونة في كمية وافرة من الماء المغلي مع الملح..

2- في مقلاة تيفال على نار متوسطة، يوضع الدجاج المقطع إلى مكعبات مع الملح والفلفل ويترك حتى يجف مائه.

3- تضاف الطماطم والثوم، إلى قطع الدجاج ويترك الخليط لمدة 5 دقائق على نار هادئة.

4- تضاف كريمة الطهي والجبنة الموتزريلا والرومي وتقلب مع باقي المكونات حتى يذوب الجبن.

5- توضع المكرونة للخليط وتقلب برفق ثم تتبل بالريحان وتقدم ساخنة.