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الإثنين 01/أبريل/2019 - 09:20 ص

في 5 خطوات.. طريقة تحضير الباستا بجبن الموتزاريلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير القاضي
dostor.org/2574518

يمكنك تحضير المكرونة بشكل جديد بدون صلصلة، وطعمه مختلف لتغيير مذاقها..

- صدور دجاج مخلية.
- ملح
- فلفل اسمر.
- مكرونة.
- طماطم.
- ثوم.
- جبنة موتزاريلا مبشورة.
- جبن رومي مبشور.
- كوب كريمة طهي.
- ريحان مجفف.

طريقة التحضير:
1- تسلق المكرونة في كمية وافرة من الماء المغلي مع الملح..
2- في مقلاة تيفال على نار متوسطة، يوضع الدجاج المقطع إلى مكعبات مع الملح والفلفل ويترك حتى يجف مائه.
3- تضاف الطماطم والثوم، إلى قطع الدجاج ويترك الخليط لمدة 5 دقائق على نار هادئة.
4- تضاف كريمة الطهي والجبنة الموتزريلا والرومي وتقلب مع باقي المكونات حتى يذوب الجبن.
5- توضع المكرونة للخليط وتقلب برفق ثم تتبل بالريحان وتقدم ساخنة.

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