تعرّف على أول أغنية غناها العندليب للرئيس محمد نجيب

قال الكاتب والناقد الفني أحمد السماحي، إن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ غنى أغنية موكب النصر للرئيس الراحل محمد نجيب، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تم حذف الكلمات الخاصة بالرئيس محمد نجيب من هذه الأغنية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن أغنية "موكب النصر"، غناها العندليب أول مرة في 4 أغسطس 1952، أي بعد الثورة بأيام قليلة، منوها إلى أن هذه الأغنية كانت تتحدث عن الرئيس الراحل محمد نجيب، وتبثها الإذاعة على مدى أيام بصفة منتظمة.

واستكمل أنه بعد عام 1954، تم حذف الكلمات الخاصة بالرئيس نجسيب، وتم غنائها مرة آخرى مع المطربة حفصة حلمي.