القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
فن
الأحد 31/مارس/2019 - 08:39 م

"الإسماعيلية التسجيلي" يعرض فيلمين من ورش مهرجان أسوان

الإسماعيلية التسجيلي
أ ش أ
dostor.org/2574283

اختارت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فيلمي "زهرة عّم أحمد" إخراج محمد أسامة، و"الجزيرة لها ناس" إخراج سمر بيومي؛ للعرض في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان بعد تميز الفيلمين والإشادة بهما أثناء تقديمهما ضمن ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

قال سيد عبد الخالق المشرف علي ورش مهرجان أسوان، في بيان مساء اليوم الأحد، إن الفيلمين تم إنجازهما ضمن ورش الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي نتج عنها هذا العام 14 فيلمًا ما بين وثائقي وتحريك و4 أفلام تم إنتاجها في ورشة أطفال بالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم.

وأضاف تم تشكيل لجنة من المدربين واختيار 5 أفلام من المشاريع المقدمة بالمهرجان لتقديمها للجنة مشاهدة مسابقة أفلام الطلبة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، موضحًا أن برنامج ورش مهرجان أسوان اعتمد على تعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال منحه فرصة للتعبير عن نفسه وأفكاره باستخدام السينما كإحدي وسائط التعبير الحديثة، حيث يهتم البرنامج بالفتيات والشبان من سن 7 سنوات وحتى 35 سنة من أبناء محافظة أسوان.

وأقام المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان واهتمت الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة، ووصولًا لشكل السيناريو النهائي، وقام كل متدرب في ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها خلال الورشة.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قامت مؤخرا بتكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تقديرًا لجهودها ودورها الكبير غير المحدود في نجاح الدورة الثالثة التي عقدت خلال الفترة من 20 - 26 فبراير الماضي والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء جنوب مصر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهرين

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

"التعليم" تخفف مناهج "الابتدائية والإعدادية"

نقل مباريات الدوري خارج برج العرب عقب لقاء الأهلي والاتحاد

الجزائر تمنع مغادرة أي طائرة خاصة من مطاراتها

رئيس الوزراء يتابع مشروعات الإسكان والمدن الجديدة

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم HD

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم كورة لايف yalla shoot ضمن مباريات الدوري الانجليزي البريميرليغ

كيف أفسد السيسي مخطط الإخوان قبل قمة تونس؟.. تفاصيل أكبر مناورة للأجهزة المصرية

"صفعة سعودية لأمير الإرهاب".. خادم الحرمين يلقن تميم درسًا قاسيًا في قمة تونس

ألبومات الصور

إقامة أول معرض للفن القبطي بالشرقية (صور)

بالصور.. جامعة المنيا تشارك فى أسبوع الشعوب بـ"أسيوط"

محافظ الإسكندرية: سيذكر التاريخ بحروف من نور تضحية شهدائنا الأبطال

"السويس" تبدأ تنفيذ مشروع إنتاج "الميثانول"

رياضة

الطريق إلى الدرع.. ماذا ينتظر الأهلى والزمالك بعد القمة الباهتة؟

اينتراخت فرانكفورت يفوز على شتوتجارت في الدوري الألماني

جروس يفرض تقسيمة قوية على اللاعبين الذين لم يشاركوا في القمة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم HD

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم كورة لايف yalla shoot ضمن مباريات الدوري الانجليزي البريميرليغ

كيف أفسد السيسي مخطط الإخوان قبل قمة تونس؟.. تفاصيل أكبر مناورة للأجهزة المصرية

"صفعة سعودية لأمير الإرهاب".. خادم الحرمين يلقن تميم درسًا قاسيًا في قمة تونس

الرئيس نيوز

"احسب ترقيتك".. كل ما يخص حركة ترقيات موظفي الدولة

لماذا تغيب البشير عن حضور القمة العربية الـ 30 في تونس؟

أزمة بـ"تشريعية النواب" حول رأي اللجنة الفرعية بشأن تعديل الدستور

علاء مبارك: إلى متى يتم نشر الأكاذيب عن والدي دون أي مساءلة؟

تشريعية النواب تبدأ مناقشة نتائج الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

كشكول

بالصور.. تدشين مشروع ورشة "لوبان" الصينية بجامعة عين شمس

بالصور.. تعرف على شكل امتحان التاريخ لطلاب الأول الثانوى الأزهرى

بالصور.. تعرف على شكل امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الأول الثانوى الأزهرى

وفد من جامعة "كاتانيا" في زيارة لعين شمس

بالصور.. تعرف على شكل امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الأول الثانوى الأزهرى

الأمصار

حضور قوي للشباب والنساء.. تشكيل الحكومة الجديدة في الجزائر

بوقادوم وزيرا للخارجية بالحكومة الجزائرية

التدخلات الإيرانية والجولان وفلسطين والروهينجا أبرز ما تناولته القمة العربية

أبو الغيط: العمل العربى يأتي فى أطار التوافق والتشاور

محمد صلاح ينفجر غضباً بعد مباراة توتنهام

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

روسيا تصنّف أفضل الهواتف في الأسواق

ميجان ماركل تخالف تقليدا ملكيا عمره 40 عاما

تغيير مفاجئ في التوقيت يحدث إرباكا بالمغرب

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

عادة تمارسها الحوامل تضر بخصوبة بناتهن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎