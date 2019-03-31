"الإسماعيلية التسجيلي" يعرض فيلمين من ورش مهرجان أسوان

اختارت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فيلمي "زهرة عّم أحمد" إخراج محمد أسامة، و"الجزيرة لها ناس" إخراج سمر بيومي؛ للعرض في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان بعد تميز الفيلمين والإشادة بهما أثناء تقديمهما ضمن ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.



قال سيد عبد الخالق المشرف علي ورش مهرجان أسوان، في بيان مساء اليوم الأحد، إن الفيلمين تم إنجازهما ضمن ورش الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي نتج عنها هذا العام 14 فيلمًا ما بين وثائقي وتحريك و4 أفلام تم إنتاجها في ورشة أطفال بالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم.



وأضاف تم تشكيل لجنة من المدربين واختيار 5 أفلام من المشاريع المقدمة بالمهرجان لتقديمها للجنة مشاهدة مسابقة أفلام الطلبة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، موضحًا أن برنامج ورش مهرجان أسوان اعتمد على تعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال منحه فرصة للتعبير عن نفسه وأفكاره باستخدام السينما كإحدي وسائط التعبير الحديثة، حيث يهتم البرنامج بالفتيات والشبان من سن 7 سنوات وحتى 35 سنة من أبناء محافظة أسوان.



وأقام المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان واهتمت الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة، ووصولًا لشكل السيناريو النهائي، وقام كل متدرب في ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها خلال الورشة.



يذكر أن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قامت مؤخرا بتكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تقديرًا لجهودها ودورها الكبير غير المحدود في نجاح الدورة الثالثة التي عقدت خلال الفترة من 20 - 26 فبراير الماضي والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء جنوب مصر.