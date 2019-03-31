صافرات الإنذار تدوى فى إسرائيل بعد إطلاق 5 قذائف من غزة

دوت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صافرات الإنذار داخل مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انفجارات سمعت في المنطقة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "صافرات الإنذار أطلقت في تجمع أشكول"، مشيرًا إلى أنه "تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".



وأكدت وسائل الإعلام أنها سقطت في أماكن مفتوحة ولم تتسبب بأضرار أو إصابات.



وأطلقت، أمس السبت، صافرات الإنذار في التجمع ذاته، لكن الجيش الإسرائيلي قال لاحقا إنها أطلقت بالخطأ.