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السبت 30/مارس/2019 - 10:24 ص

محمد المسعود يشيد بقرار نقابة الممثلين بشطب "واكد" و"أبو النجا"

محمد المسعود يشيد
كريمة أبو زيد
dostor.org/2571777

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرار نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، بشطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بعد تصريحاتهما المسيئة إلى مصر وتصديرهما صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن.

وأعلن "المسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، تأييده التام لاعتبار نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصرى إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها فى اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، مؤكدا أن هذا القرار لقى ارتياحا كبيرا لدى أوساط فنانى مصر العظماء الذين كان وسيظل لهم دورهم الوطنى المشرف فى الدفاع عن مصر وشعبها.

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