النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

تأهل فريق النجم الساحلي التونسي إلى نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، بعدما فرض التعادل على مضيفه المريخ السوداني، دون أهداف، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب المريخ، في مدينة أم درمان.

وصمد لاعبو جوهرة الساحل أمام ضغط مستضيفه المريخ السوداني، ليفرض عليه التعادل السلبي في إياب قبل النهائي، مستفيدا من انتصاره ذهابا بمدينة سوسة، بهدف دون رد، أمن له العبور إلى المحطة الختامية من البطولة العربية.

وسيواجه النجم الساحلي الفائز من المواجهة الثانية في قبل النهائي، بين الهلال والأهلي، حيث فاز الهلال 1-صفر في الذهاب، وستقام مباراة العودة في جدة الشهر المقبل.