الصحف الألمانية تبرز صفقة بايرن ميونخ القياسية

سلطت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على صفقة بايرن ميونخ القياسية، بتعاقده التاريخي مع لوكاس هيرنانديز.



وجاءت صحيفة "دى فيلت" بعنوان رئيسى يقول"رجل الـ 80 مليون يورو"، في إشارة للفرنسي لوكاس هيرنانديز، الذي تعاقد مع بايرن ميونخ في صفقة قياسية، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.



وألقت صحيفة "بيلد" عبر موقعها الإلكتروني، الضوء على حجم إصابة لوكاس هيرنانديز، الذي خضع لعملية جراحية، الأربعاء الماضي، بعد إعلان انتقاله للنادي البافاري.



أما صحيفة "فاز" خرجت بعنوان "أوث يهاجم مدرب شالكه السابق"، حيث أبرزت تصريحات مارك أوث مهاجم شالكه، التي انتقد خلالها دومينيكو تيديسكو، المقال من منصبه مؤخرًا.