ربة منزل تلقى طفلها فى القمامة بالقليوبية

عثرت ربة منزل على طفل رضيع ملقى فى مكان مخصص لتجميع "القمامة" بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وعلى الفور نقل إلى حضانة مستشفى قليوب العامة لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، بعثور إحدى السيدات على طفل رضيع عمره حوالي 5 أيام بمكان تجمع القمامة، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى قليوب المركزي واتخاذ الإجرءات الطبية واستخراج شهادة ميلاد له، وبعد أربع أيام جاءت نفس السيدة ترافقها سيدة آخرى إلى مركز الشرطة وتخبرهم أن الطفل التي قامت بتسليمه هو ابن السيدة التي ترافقها وليس لقيطًا، وأن سبب إلقائه في القمامة عجز الأم على تسجيل ابنها فقامت برميه في صندوق القمامة.



من جانبها قررت النيابة العامة تحويل الأم والطفل لمصلحة الطب الشرعي لمعرفة مدى صدق السيدة والتأكد من خلال تحليل "DNA" بأخذ عينات من دم الأم والطفل.



تحرر محضر بالواقعة رقم 1550 إداري مركز قليوب وتولت النيابة العامة التحقيق.