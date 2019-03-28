دراسة تبرئ التدخين من تسببه فى الإصابة بالخرف

برأت دراسة حديثة التدخين من تسببه في زيادة خطر الإصابة بالخرف، لتتناقض تمامًا مع الأبحاث السابقة التي أثبتت وجدت وجود علاقة بينهما.



وأجريت الدراسة، التي نشرت في مجلة "مرض الزهايمر"، على ما يقرب من 531 شخصا، حيث تم استخدام طريقة احصائية تسمى تحليل المخاطر المتنافسة لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين التدخين والخرف.



وقال إيرين إينر، الأستاذ فى جامعة (كنتاكي) الأمريكية: "كانت البيانات الأساسية (في تلك الدراسات) دقيقة، لكن التحليل لم يأخذ في الاعتبار فكرة التنافس على خطر الوفاة، الذي شعرنا أنه عامل مهم يجب مراعاته في هذه الحالة لأن التدخين يرتبط بشدة بالموت المبكر".



وأضاف: "نشعر أن أهم نتيجة هي تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع أبحاث الخرف بالدعوة إلى تبنيها في مجالات الدراسة المناسبة.. ولكي نكون واضحين، نحن لا ندعو التدخين بأي شكل من الأشكال، لكنه مرتبط بخطر الوفاة المبكرة -وليس الخرف".