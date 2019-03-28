سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار حلب الدولي والمدينة الصناعية، وتحدثت الوكالة عن "عدوان جوي" على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي الشرقي.



وقالت الوكالة، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي، وتسقط عددًا من الأهداف.



وقال التلفزيون السوري الحكومي، إن الانفجارات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة حلب، مرجحًا أن تكون الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية على مطار المدينة.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجارات وقعت في مستودعات للذخيرة تابعة للجيش السوري وحلفائه، لكن دمشق لم تعلن بعد بشكل رسمي عن طبيعة الانفجارات.