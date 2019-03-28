القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

عالم
الخميس 28/مارس/2019 - 12:28 ص

سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب بسوريا

سماع دوى انفجارات
وكالات
dostor.org/2569169

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار حلب الدولي والمدينة الصناعية، وتحدثت الوكالة عن "عدوان جوي" على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وقالت الوكالة، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي، وتسقط عددًا من الأهداف.

وقال التلفزيون السوري الحكومي، إن الانفجارات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة حلب، مرجحًا أن تكون الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية على مطار المدينة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجارات وقعت في مستودعات للذخيرة تابعة للجيش السوري وحلفائه، لكن دمشق لم تعلن بعد بشكل رسمي عن طبيعة الانفجارات.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ يوم

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ يومين

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 3 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 4 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ 5 أيام

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

الآن

أول رد من "كهربا" على أزمته مع رئيس الزمالك

430 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة".. براتب يصل لـ3 آلاف جنيه

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

"البرلمان": المادة 140 ليست موضوعة لرئيس بعينه

ads
الأكثر قراءة

خسائر بشرية فى الهجوم الإسرائيلى على محيط مطار حلب

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

موافقة مبدئية على إدراج "البريك دانس" فى أولمبياد 2024

4 ميداليات متنوعة لمصر فى منافسات البطولة الإفريقية للمصارعة

تأهل محمد الشوربجى وكريم عبدالجواد للدور الثالث لبطولة جراسهوبر للإسكواش

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

خسائر بشرية فى الهجوم الإسرائيلى على محيط مطار حلب

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

كشكول

أستاذ بإعلام القاهرة يطالب بعقد اختبارات القدرات لأقسام "آداب ونوعية"

المرسي: اختبار القدرات لتحسين نوعية طلاب الإعلام بالجامعات

أساتذة الاقتصاد المنزلى يلقون محاضرات لأطفال معاهد طنطا الأزهرية

تغيير مواعيد امتحانات الماجستير بـ"طب" الأزهر

دراسات "الزقازيق" تطلق أول دورة حاسب ألى لأصحاب القدرات الخاصة

الأمصار

إيطاليا: مجموعة من المهاجرين تختطف سفينة شحن قبالة سواحل ليبيا

بومبيو: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يساعد عملية السلام

أول رد من كهربا على أزمته مع مرتضى منصور

ترامب يحذر روسيا لوقف التدخل بفنزويلا

مواطنة تحاول ضرب الرئيس الإيراني "فيديو"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

نصبة شاى فى "قصر الشوق"

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎