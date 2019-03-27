مركز الإبداع يعرض أفلام السينما الأفريقية.. 13 أبريل

يقدم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية عروض أفلام نادي السينما الأفريقية في ١٣أبريل المقبل، بقاعة السينما بمقر المركز وسط الإسكندرية.

وتتضمن العروض الفيلم التسجيلي الطويل (قمر جديد) من دولة كينيا، والحاصل على جائزة أفضل إسهام فني (قناع توت عنخ آمون البرونزي وشهادة تقدير).

الفيلم من إخراج فيليبا هيرمان ويستعرض التغيرات التي طرأت علي بيئة مجتمع "لامو"، حيث تحول من بلدة مغمورة إلى مدينة ذات ميناء ضخم.

كما يعرض الفيلم الروائي القصير (الحلوى) من دولة تونس ويروي الفيلم القصير الذي أنتج سنة 2017 قصة شاب حديث التخرج، يدعى مهدي، يحاول أن يشق طريقه، ويحدوه الأمل والطموح في مستقبل زاهر ولكنه يتعرض منذ أول يوم عمل، إلى التجاهل من قبل رئيسه وزملائه في العمل.