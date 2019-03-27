بالصور.. مناقشة كتاب "الأدب والشر" لجورج باتاى

استضافت حركة علمانيون، في صالونها الثقافي الأسبوعي٬ الكاتبة رانيا خلاف، نائب رئيس تحرير الأهرام، لمناقشة وتوقيع الكتاب الذي قامت بترجمته مؤخرًا "الأدب والشر" لجورج باتاي، في الندوة التي أدارها المدير التنفيذي لحركة علمانيون هادي المهدي.



افتتح "المهدي" حديثه بالإشارة إلي أن الأخلاقية المفرطة تحيل صاحبها إلي شخص شرير، كما يحدث من جانب الأصوليين الذين يرون أنفسهم هم المعبرون عن القيم الأخلاقية وحدهم والباقون فساق وكفار ويجب محوهم من الأرض من أجل إرساء الأخلاق.



ثم استعرضت رانيا خلاف، الأدباء الذين تناولهم الكتاب بداية من فرانز كافكا، وانتهاء بجان جينيه، ومحورية فكرة الشر في الإطروحات الأدبية لهؤلاء الأدباء، مشيرة إلي الصعوبة التي واجهتها في ترجمة هذا الكتاب الذي يستدعي عمقًا فلسفيًا كبيرًا.