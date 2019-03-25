اليوم.. محاكمة مجند قتل ضابطًا بقطاع الأمن المركزى

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية - بعد قليل - محاكمة مجند متهم بطعن ضابط بقطاع الأمن المركزي حتى الموت.



تعود تفاصيل القضية لفبراير 2014؛ عندما قتل المتهم "شهاب. ن. س"، 23 سنة، المجني عليه "إسلام. ع" عمدًا وعقد العزم على ذلك وأعد سلاحا أبيض "سكين" وتوجه إلى مكان تواجده، وما أن ظفر به حتى سدد طعنة نافذة له في ظهره قاصدًا إزهاق روحه.



وكشفت التحقيقات أن المتهم شرع أيضًا في قتل الرائد محمود إبراهيم عيد، عمدًا بأن عقد العزم على قتل كل من يحول بينه وبين ارتكاب جريمته، وما أن اعترضه المجني عليه الثاني المتواجد بمكان الواقعة للحيلولة بينه وبين موالاة الاعتداء حتى انهال عليه بسلاح أبيض "سكين" عدة مرات محاولًا طعنه قاصدًا قتله، وما أوقف جريمته هو مفاداة المجني عليه لتلك الضربات وإصابة المتهم بعيارين ناريين في ساقه اليمني لتعجيزه عن ملاحقة ضحيته.