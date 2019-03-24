الباز: الإخوان وراء "كذبة" اغتصاب طالبة بالمدينة الجامعية في أسيوط (فيديو)

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتطهير مؤسسة الأزهر من الإخوان، مشيرًا إلى أن الطالبات المتظاهرات بجامعة أسيوط وبعض أعضاء هيئة التدريس بسبب "فتاة الاغتصاب" ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن قصة اغتصاب فتاة في المدينة الجامعية التابعة لأسيوط "كلام لقيط" من وحي خيال من روجوا له، مشيرا إلى أن كل ما قيل "كذب".

ونشرت طالبة من جامعة الأزهر بأسيوط منشور على التواصل الاجتماعي زعمت فيه اغتصاب طالبة في حديقة المدينة الجامعية، ورفض الجامعة الاعتراف بالأمر، بعد وفاة الطالبة نتيجة الاغتصاب.