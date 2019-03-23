أهرامات مصر زرقاء احتفالا بـ "اليوم العالمي للمياه"

أضيئت أهرامات الجيزة باللون الأزرق، أمس فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه، والحفاظ على نهر النيل ونقطة المياه فى ظل زيادة معدلات الفقر المائى مع زيادة الاحتياجات من مياه شرب وزراعة وصناعة.



وقال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطي، إن اليوم العالمي للمياه يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه في حياة المواطنين، وأهمية الحفاظ على هذا المورد الهام، وحمايته من الهدر، من خلال التوعية بين كل فئات المجتمع بأهمية الترشيد، والحفاظ عليه من التلوث.



وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إقامة احتفال اليوم العالمي للمياه في 22 مارس من كل عام، بوصفه وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، حيث يسلط اليوم العالمي للمياه الضوء سنويا على جانب معين من المياه العذبة.



تم تحديد يوم دولي للاحتفال بالمياه العذبة بناء على توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وعقد في ريو دي جانيرو عام 1992، واستجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوصية بتحديد يوم 22 مارس 1993 اليوم العالمي الأول للمياه.