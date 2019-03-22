زعيم كوريا الشمالية يتخلص من مصوره الخاص لحجب رؤيته 3 ثوان

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الجمعة، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون فصل مصوره الخاص من وظيفته ومن الحزب الحاكم، بعد أن أضر الأخير بـ"الكرامة العليا" للزعيم الكوري الشمالي عن طريق حجب رؤية الجماهير له لمدة ثلاث ثوان.



وأشارت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني إلى أن المصور، الذي يُلقب باسم ري (47 عاما)، طُرد من وظيفته، كما فُصل من حزب "العمال" الكوري الشمالي، الأمر الذي يجعل منه مواطنا من الدرجة الثانية، بعد أن حاول الحصول على لقطات تصويرية أفضل لكيم، خلال انتخابات في كوريا الشمالية.



وأضافت أن المصور اُتهم بانتهاك قانونين آخرين: حيث يحظر الأول التقاط الصور من على بُعد أقل من مترين من الزعيم الكوري الشمالي، فيما يُمنع -بموجب القانون الثاني- التقاط الصور أو تصوير أشرطة الفيديو أمامه مباشرة.