برلماني روسي: الزعيم الكوري الشمالي قد يزور روسيا قبل الصيف

أعلن مصدر في البرلمان الروسي أن زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى روسيا قد تجري في المستقبل القريب، حيث وصل مساعدو الرئيس الكوري الشمالي إلى موسكو بغرض التحضير للزيارة.



وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: " لقد وصل اليوم إلى موسكو مساعدو زعيم كوريا الشمالية من أجل التحضير للزيارة، التي قد تجري في المستقبل القريب، ربما قبل فصل الصيف القادم"، مشيرا إلى عدم وجود موعد محدد للزيارة حتى الآن".



يذكر أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد نقلت، أمس، عن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، أندرو كيم، قوله خلال محاضرة مغلقة في العاصمة سول، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، قد يزور روسيا بعد القمة الأخيرة غير المثمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.