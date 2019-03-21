لجنة الصناعة تتفقد مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الخميس، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمهندس محمد السلاب وكيل اللجنة، وذلك في إطار قيام اللجنة بمهامها في متابعة أعمال التنمية والتطوير في مشروعات المنطقة الاقتصادية.



وقال الفريق مميش إن القطاع الشمالي للمنطقة يشهد الانتهاء من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 150 ألف م3 يوم، خلال العام الجاري بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية منها إلى 250 ألف م3يوم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها.



وأضاف الفريق مهاب مميش أن المرحلة الأولى من مخطط الطرق في القطاع الشمالي بشرق بورسعيد الجديدة سيتم الانتهاء منها بطول 60 كيلومتر طولي ومرحلة ثانية تبلغ 40 كيلومتر بمساحة إجمالية 100 كيلومتر طولي.



وعن موقف محطة الصرف بشرق بورسعيد، أكد الفريق مهاب مميش وجود محطة معالجة حالية بقدرة 500 م3يوم مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة المعالجة الأخرى بطاقة 150 ألف م3يوم بنهاية العام 2020، وسيتم تنفيذ المرحلة عاجلة منها بطاقة 25 ألف م3يوم و4 محطات رفع وشبكات ري بجانب شبكات صرف.



وقد زار الوفد خلال جولته مشروع الانفاق بالإسماعيلية، ومشروعات الاستزراع السمكي ببورسعيد، وأعمال التطوير بميناء شرق بورسعيد بعد الانتهاء من تنفيذ الأرصفة وأعمال التكريك وتنفيذ ساحات التداول.



كما زار الوفد شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية أكبر مطور صناعي بالقطاع الشمالي، والتي تقوم بتنمية وتطوير مساحة 16 مليون م2 منها 4 ملايين م2 مرحلة أولى، وقد قام اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي بتقديم عرض تقديمي عن المنطقة الشمالية ومشروعاتها.