القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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الأبراج اليوم
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:00 ص

حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 19 مارس 2019

حظك اليوم.. برج الحوت
dostor.org/2557618

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيًا:

مهنيًا: القمر في برج العذراء يحيرك ويضعك أمام خيار صعب، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتتورط في مسألة غامضة.

عاطفيًا: يحاول الكثيرون إرضاءك وتلبية رغباتك وخصوصًا الشريك الذي يحمل إليك مفاجأة تسرك كثيرًا ولم تكن تتوقعها بهذا الحجم.

صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي ونفذ ما تقدمه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية ولا سيما القلق والاضطرابات النفسية.

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