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الأحد 17/مارس/2019 - 01:42 م

اتش دي كورة ستار| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية بث مباشر kora hd

اتش دي كورة ستار| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية بث مباشر kora hd

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2555760

 اتش دي كورة ستار| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية بث مباشر kora hd
تنطلق مباراة نصر حسين داى ضد الزمالك ، فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني

 اتش دي كورة ستار| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية بث مباشر kora hd
، وتقام فى نفس التوقيت، مباراة بترو أتليتكو الأنجولي مع جورماهيا الكيني، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 8 ، ويتصدر الزمالك قبل مواجهة الليلة، مجموعته برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتلتيكو بـ7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نصر حسين داي، فيما يتذيل جورماهيا الترتيب بـ6 نقاط.
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خسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي 1-1، في القاهرة، وتعادل مع بترو أتلتيكو ببرج العرب 1-1 في الجولة الثالثة، وحقق فوزا غاليا في الجولة الرابعة على بترو أتلتيكو في أنجولا، وفي الجولة الخامسة اكتسح جورماهيا برباعية 
 اتش دي كورة ستار| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية بث مباشر kora hd

حراسة المرمى: محمود جنش 
التشكيل المتوقع للزمالك
الدفاع: حمدى النقاز - محمود "الونش" - محمود علاء - عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - يوسف أوباما - أحمد "زيزو" - حميد أحداد

الهجوم: خالد بوطيب
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وعلى الجانب الأخر يدخل فريق نصر حسين داي لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل ضمان التأهل للدور القادم من البطولة، حيث تعني أي نتيجة غير الانتصار خروج الفريق الجزائري من دور المجموعات.
 اتش دي كورة ستار| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية بث مباشر kora hd
يدخل الزمالك مباراة اليوم في المركز الأول برصيد 8 نقاط، بينما يقع نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو صاحب المركز الثاني.

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