تقدم "الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت 16-3-2019.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت 16-3-2019 (دوري ابطال افريقيا) | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، التي تقام على ستاد برج العرب، في تمام الساعة 6 مساءً، على قنوات "beIN SPORTS HD 1".

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت 16-3-2019 (دوري ابطال افريقيا) | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث

ويحتل الأهلي المركز الثانى في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف شبيبة الساورة متصدر المجموعة بـ8 نقاط، ويأتي في المركز الثالث فيتا كلوب الكونغولي بـ7 نقاط وفي المركز الأخير سيمبا التنزاني بـ6 نقاط.



