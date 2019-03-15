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الجمعة 15/مارس/2019 - 01:31 م

عامر خان يبدي رغبته في المشاركة بفيلم يجمعه بسلمان و"الملك"

عامر خان
عامر خان
منار أحمد
dostor.org/2553423

ابدى الفنان الهندي الشهير عامر خان موافقته ورغبته في المشاركة بفيلم هندي جديد يجمعه بالملك شاروخان، والنجم سلمان خان.

وقال عامر خان وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز، ردًا على سؤال حول فيلم مقترح من المخرج الهندي سانجاي ليلا بهنسالي والذي يعرض حاليًا لكل من شاروخان وسلمان خان، وافق بسهولة قائلًا: إنه خبر رائع.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن سانجاي ليلا بهنسالي يخطط لفيلم مع سلمان وشاروخ، ومن المقرر أن الفيلم سيكون نسخة جديدة من فيلم باجيو باور الكلاسيكي في الخمسينيات.

يذكر أن سلمان خان شارك شاروخان في فيلمه الهندي الجديد زيرو كضيف شرف، ولكن الفيلم لم يحالفه الحظ.

وقد احتفل الفنان عامر خان بعيد ميلاده الـ 54 أمس الخميس، وقد تفاعل جمهوره في هذه المناسبة مع معجبيه.

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