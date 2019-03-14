مميش لـ"مدبولي": العمل بالمنطقة الاقتصادية يهدف لبناء المستقبل

أكد الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن العمل في المنطقة الاقتصادية يجري على أسس هدفها بناء المستقبل المصري على بنية سليمة في ظل دعم القيادة السياسية والتنفيذية.



جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم للمنطقة الاقتصادية في العين السخنة لتفقد أعمال التطوير بميناء السخنة وتوسعة الحوض الثاني ولقاء المطورين والمستثمرين لمتابعة أنشطتهم الاقتصادية ودعمها والاستماع إلي مطالبهم من أجل القدرة على التنافسية العالمية.



وأوضح أن إجمالي عدد السفن التي تمر بالمنطقة الاقتصادية وصلت لنحو 18 ألف سفينة سنويا.