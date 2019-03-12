الزمالك يطالب بتأمين بعثته من «مظاهرات الجزائر» خلال لقاء «حسين داى»

طلب مسئولو نادى الزمالك تأمينًا كاملًا لبعثة الفريق فى الجزائر، استعدادًا لملاقاة «نصر حسين داى»، الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية، بسبب المظاهرات التى تندلع هناك، والخوف على بعثة الأبيض.



وشدد مسئولو الزمالك فى اتصالاتهم مع مسئولى النادى الجزائرى والسفارة المصرية، على توفير التأمين الكامل للبعثة، وتجنب أى مشكلات أو أزمات هناك، قد تؤثر على تركيز الفريق، وتؤدى لتشتيت أذهان اللاعبين قبل اللقاء، بحثًا عن تحقيق نقاط الفوز، فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو السفارة المصرية لإدارة الزمالك تذليل كل العقبات أمام البعثة، وتوفير المناخ الأمثل لها.



ويعود «كهربا» لاعب الفريق للتشكيلة الأساسية فى اللقاء، بعد جلوسه على دكة البدلاء فى مباراة جورماهيا الكينى الأخيرة، عقب عودته من الإيقاف بعد المشاكل التى أثارها.



واستقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، على إعادة كهربا للتشكيلة الأساسية، والاستفادة من الإمكانيات العالية والمهارة التى يتمتع بها اللاعب بسبب قوة المنافس، والحاجة إلى لاعبين أصحاب خبرات فى تلك المواجهة.



وأكد «جروس» أن الزمالك سيخوض مباراة «نصر حسين داى» من أجل تحقيق الفوز، ولن يلعب الأبيض على نقطة التعادل والتى تقوده للتأهل للدور التالى من مشوار البطولة الإفريقية، موضحًا أن الفريق سيلعب بنفس طريقة المواجهات الماضية، بحثًا عن تحقيق الانتصار واحتلال صدارة المجموعة الإفريقية، على جانب آخر هدد مسئولو نادى الزمالك بعدم إذاعة مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم ٣٠ مارس الجارى، بسبب عدم حصوله على ٨٥ مليون جنيه قيمة المستحقات المالية الخاصة بالشركة الراعية، واشترط النادى تقاضى المبلغ كاملًا، وإلا سيمنع سيارات البث من دخول استاد برج العرب، استنادًا إلى أن الزمالك هو صاحب الأرض فى تلك المواجهة.



كما تقدم النادى الأبيض بشكوى للهيئة الوطنية للإعلام ضد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلى السابق، بسبب تصريحاته فى قناة الأهلى التى تمنى فيها خسارة الزمالك أمام نصر حسين داى الجزائرى، بالكونفيدرالية الإفريقية، ورغم نفى عبدالمنعم والتأكيد على أن الفيديو تم تحريفه لكن إدارة الزمالك قدمت الشكوى رسميًا.