البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وبصفة نهائية علي مشروع قانون مزاولة مهنة الطب.



وقال عبدالعال إنه قد توافرت الشروط القانونية للموافقة وهي أغلبية الثلثين وجاءت موافقة المجلس وقوفا.



وأضاف عبدالعال أنه سبق عرض القانون علي مجلس الدولة واعلن موافقة المجلس بصفة نهائية.



وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحكومة تدرس الخلافات الخاصة بمشروع قانون مهنة مزاولة الطب وتوافقنا علي انه يتم اختيار مزاولة مهنة الطب، وذلك اثناء الدراسة الجامعية وخلال فترة الدراسة او في نهاية مدة الامتياز الخاصة بالطالب.



واضافت الوزيرة خلال كلمتها امام مجلس النواب انه سيعمل بمقتضي هذا القانون خريجي عام 2019.



ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، إن ما قدمته وزيرة الصحة كشف الغموض ويفي بالاغراض الذي تتطلبها مجلس النواب وشكر الحكومة علي تعاونها وقال انه تم ازالة الغموض وقد وافق المجلس على هذا الأمر.