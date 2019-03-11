صحيفة بريطانية: باب سري بأبوالهول قد يكشف أسرارًا جديدة عن "الفراعنة"

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن تمثال أبوالهول به باب مخفي يمكن أن يكون مؤديًا لمخبأٍ سري تحت الأرض وفقًا للمؤرخ مات سيبسون.



وتابعت أنه من الممكن ربط أهرام الجيزة وتمثال أبوالهول من خلال شبكة واسعة من الغرف والممرات.



وأرجع المؤرخ السبب وراء اعتقاده إلى أن عمليات الحفر والتنقيب التي تمت عام 1837 في محيط الأهرام من قبل الفرنسيين، تشير إلى اكتشاف باب في تمثال أبوالهول، ولكنهم أجبروا على تعليق عملهم في هذا الوقت.



وقال إن هناك شيئًا موجودًا خفيًا، فهناك الكثير من الأنفاق تحت أهرام الجيزة تحوي الكثير من الأسرار والألغاز.



وأوضحت الصحيفة أن عددًا كبيرًا من المؤرخين العرب أكد نفس الرواية وأنهم كانوا حاضرين وقت الاكتشاف حيث وجد بعض الأبواب الخفية تؤدي لتمثال أبوالهول في النهاية، وأكد بعض منهم أن الأبواب الخفية وجدت في هرم خفرع.



وأشارت إلى أن كافة الروايات التي ترجح وجود كائنات فضائية ساعدت في بناء الهرم قد تفيد في قصة الأبواب الخفية، خصوصًا وأن أحد العلماء الروس توصل لنتيجة مفادها أن الكائنات الفضائية اختارت مصر لتكون مفتاح التواصل بينهم، وقد يكون الفراعنة على دراية كاملة بما يحدث خارج كوكب الأرض، وذلك بسبب موقع مصر الجغرافي وقربها من مركز الأرض.