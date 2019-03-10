الرئاسة الجزائرية تعلن رسميًا عودة بوتفليقة إلى البلاد

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، عودة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلى البلاد، بعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف لإجراء فحوصات طبية دورية.



جاء ذلك بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر.



وفي وقت سابق، أعلنت قناة "النهار" المحلية هبوط طائرة تقل بوتفليقة، في مطار "بوفاريك" العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.



وهبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف، تمهيدًا لنقل بوتفليقة إلى بلده بعد قضائه أسبوعين في مستشفى بسويسرا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد قوله إن الطائرة (جلف ستريم) هبطت في جنيف وسط وجود مكثف للشرطة.



وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.