الاتحاد ينهى عقدة "الجوهرة المشعة" بالدورى السعودى

حقق اتحاد جدة فوزه الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تفوقه على ضيفه الفيحاء.



وأكرم الفريق الذي يقوده فنيا التشيلي لويس سييرا، ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.



ولم يسبق للاتحاد أن فاز على ملعبه ووسط جماهيره بالدوري السعودي هذا الموسم، حيث تعرض لسلسة هزائم وتعادلات.



ويعيش "نمور آسيا" فترة صعبة في الدوري السعودي بعد تغييرات في الجهاز الفني، قبل الاستقرار على سييرا حتى نهاية الموسم.



وارتقى الاتحاد للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، ويخطو بثبات نحو النجاة من دوامة الهبوط للدرجة الأولى.