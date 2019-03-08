بالصور.. رزق والعسيرى والكشكى وحسن يدعمون رشوان بانتخابات الصحفيين

عقد الدكتور ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، لقاءً بمقر حملته الانتخابية، جمع عدد كبير من الصحفيبن والكتاب الداعمين له بانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، منهم الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي محمد العسيري رئيس تحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، والكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعشرات الصحفيين الداعمين للدكتور ضياء رشوان بانتخابات الصحفيين.