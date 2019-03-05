زعيم كوريا الشمالية يعود إلى بلاده بعد قمته مع ترامب

عاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، إلى بيونج يانج، فجر اليوم الثلاثاء، مختتمًا جولته الخارجية التي استمرت لمدة 10 أيام، لحضور القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارة رسمية إلى فيتنام.



وقالت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم كيم عاد إلى الوطن بالقطار في غضون الساعة الثالثة صباح اليوم، بعد زيارته الرسمية الناجحة إلى فيتنام.



وذكرت أن رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام، ونائب رئيس حزب العمال تشوي ريونج-هي، ورئيس الوزراء بارك بونج-جو، وغيرهم من المسؤولين في الحزب والحكومة والجيش والسفارة الفيتنامية لدى كوريا الشمالية، استقبلوا كيم لدى وصوله إلى محطة بيونج يانج.



وكان الزعيم كيم قد غادر محطة بيونج يانج بعد ظهر يوم 23 فبراير، متوجهًا إلى فيتنام في أطول جولة خارجية له منذ توليه السلطة، إلا أنه عاد إلى الوطن دون نجاح يذكر بعد أن فشل في التوصل إلى أي اتفاق في قمته مع ترامب.