بالصور.. حريق بمجمع محاكم المنصورة

‎سادت حالة من الخوف بنطاق شارع الجيش بمدينة المنصورة، بعد بلاغ من قوات التامين المكلفة بتامين مبني مجمع محاكم المنصورة بنشوب حريق داخل المبنى.



‎تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من قوات تأمين مجمع محاكم المنصورة بانبعاث دخان من إحدى الغرف بالطابق الثاني بمحكمة الأسرة.



و‎انتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة بـ6 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الأسعاف وضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ.



‎وتبين أن حريق محدود شب بمخلفات أوراق بالطابق الثاني وتمكن أفراد التأمين من إخمادها قبل امتدادها بباقي الطوابق.

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وتكثف قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع خبراء المفرقعات من تمشيط المبنى، خشية وجود أي مواد مشتعلة.



‎حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.