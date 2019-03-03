مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد نجاح قمة ترامب-كيم الثانية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأحد، نجاح قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، رغم انتهائها بلا اتفاق بين الجانبين.

وقال بولتون في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "أعتقد أنها (القمة) كانت ناجحة بلا شك للولايات المتحدة لأن ترامب حمى ودافع عن المصالح الأمريكية".

وذكرت الصحيفة أن بولتون ظهر في برامج حوارية بالتلفزيون الأمريكي، اليوم الأحد، ليخفف من وطأة المخاوف حول إخفاق الولايات المتحدة في الحصول على مرادها خلال المحادثات الأمريكية-الكورية الشمالية التي عقدت في فيتنام الأسبوع الماضي.

وقال بولتون إنه "لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية لمحاولة إدارة ترامب الضغط على كوريا الشمالية للتخلص من ترسانتها النووية"، لكنه اعترف في المقابل بأن بيونج يانج ليست ملتزمة بالتخلي عن أسلحتها النووية.

وأكد بولتون اعتقاده بأن ترامب حتى بعد القمة الأخيرة مع كيم يظل متفائلا بأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مازال ممكنا.

وأضاف بولتون أن "كيم جونج أون نفسه أكد خلال اجتماعنا الأخير على إدراكه أن البلدين سيمران بالعديد من المحطات قبل تحقيق تلك الصفقة"، موضحا أن قمة هانوي كانت إحدى تلك المحطات لذلك فإن ترامب مستعد للاستمرار في المشاورات.