الزعيم الكوري الشمالي يغادر فيتنام عائدا لبيونج يانج

غادر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" اليوم السبت، فيتنام عائدا إلى بلاده عقب انتهاء زيارته لهانوي والتي شارك خلالها في قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يومي الأربعاء والخميس الماضيين انتهت دون إبرام اتفاق.



يشار إلى أن القطات لأون أثناء استقلاله قطاره الخاص لمغادرة فيتنام، مشيرا إلى أنه اجتمع قبيل مغادرته مع رئيس الوزراء الفيتنامي "نجوين شوان فوك" كما وضع إكليلا من الزهور على "النصب التذكاري لأبطال الحرب والشهداء" في العاصمة "هانوي" وزار ضريح "هو شي منه" مؤسس فيتنام الحديثة.



وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زعيم كوري شمالي إلى فيتنام منذ عام 1964.



وبدورها، نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن مصادر - لم تسمها- قولها إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار (ضريح هو تشي منه) في وقت سابق من اليوم واتجه إلى محطة القطار في بلدة دونج دانج الفيتنامية الحدودية، ومن المنتظر أن يستخدم قطاره الخاص للعبور إلى الصين.



وأشارت إلى أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان كيم سيتوقف في بكين لمقابلة المسؤولين الصينيين، وربما الرئيس شي جين بينج لمناقشة نتائج قمته مع ترامب.



وعقد كيم وترامب قمتهما الثانية في هانوي يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية لكن المحادثات انتهت دون اتفاق.



وبعد المحادثات النووية، بدأ كيم زيارته الرسمية لفيتنام لمدة يومين من خلال لقاء كبار المسؤولين الفيتناميين، وعلى رأسهم الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية في وقت سابق أن كيم أعرب عن أمله في تكثيف التعاون والتبادلات بين البلدين في جميع المجالات لتحسين العلاقات الثنائية.