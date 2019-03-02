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السبت 02/مارس/2019 - 07:52 ص

الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

الكلاسيكو.. موعد
الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة
dostor.org/2536713

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 2 مارس فبراير 2019؛ وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2018-19.

وستكون هذه المباراة بمثابة رد الاعتبار لريال مدريد بعد الخروج من الكأس أمام برشلونة، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

فيما يسعى برشلونة لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه، وذلك بعد الفوز في الكلاسيكو الأخير، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بثلاثية دون رد.

معلومات عن مباراة برشلونة وريال مدريد
وستُقام مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

وفي حال تمكن البارسا من الفوز في مباراة برشلونة وريال مدريد، سيصبح رصيد برشلونة 60 نقطة وبفارق 12 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثالث حاليًا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد
وتقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 9.45 م بتوقيت القاهرة و10.45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد
وتنقل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على قنوات بين سبورت الفضائية المشفرة.

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