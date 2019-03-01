فنزويلا تعتزم نقل مكتب شركة النفط الوطنية من لشبونة لموسكو

قالت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي اليوم الجمعة إن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر أمرا بنقل مكتب شركة النفط المملوكة للدولة (بي.دي.في.سي.إيه) في لشبونة إلى موسكو، في تحرك قالت إنه يهدف إلى المساهمة في حماية أصول بلدها.



وتدعم موسكو مادورو في مواجهة تحد سياسي من زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير، في خطوة لقيت دعما من معظم الدول الغربية.



وقالت رودريجيز، التي كانت تشرح قرار نقل مكتب بي.دي.في.سي.إيه في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوروبا أظهرت أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة أصول فنزويلا.



وضربت مثالا بإحجام بنك إنجلترا المركزي عن تسليم بعض من احتياطيات بلدها من الذهب المودعة لديه، وقالت إن كراكاس عازمة على توسعة تعاونها مع روسيا.



وأضافت أن نقل مكتب بي.دي.في.سي.إيه ينسجم مع خطط لتوسعة التعاون الفني في استخراج النفط مع شركتي النفط الروسيتين روسنفت وجازبروم.