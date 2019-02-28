"الفنون والبناء الوجدانى للإنسان" بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي أدب فيصل محاضرة بعنوان "لا أدرى ثقافة عربية مفقودة" ألقتها صافيناز فتحى.



وأقامت مكتبة الشرطة محاضره بعنوان "الفنون والبناء الوجدانى للانسان" ألقاها أحمد العصرة، أوضح أبعاد الفن المختلفة، ودوره فى إحداث طفرة في الشخصية الإنسانية، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين.



بينما عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة السويس مناقشة كتاب بعنوان "هجرة العقول" تأليف رياض عواد.