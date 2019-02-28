كيم: لو لم أكن مستعدا لنزع النووي لما كنت في قمة مع ترامب

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إنه لو لم يكن مستعدا لنزع السلاح النووي في بلاده لما كان في العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الخميس لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وعبر كيم ـ وفقا لقناة "الحرة" الأمريكي الفضائية للصحفيين خلال لقائه اليوم الخميس مع ترامب في اليوم الثاني للقمة في العاصمة الفيتنامية هانوي- عن ترحيبه بفكرة فتح مكتب اتصال أمريكي في عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج.



من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أن المفاوضات مع الزعيم كيم جونج أون تجري بنجاح، وقال" إن المفاوضات حققت نجاحا كبيرا جدا"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لديها مستقبل مشرق.



كان ترامب قال أمام الصحفيين في بداية القمة أمس الأربعاء إن قمته الأولى مع كيم التي عقدت في يونيو عام 2018 بسنغافورة كانت ناجحة للغاية، معبرا عن أمله بأن "تكون القمة الثانية بمثل ذلك المستوى، أو حتى أكثر من ذلك".



وأشاد ترامب بالزعيم الكوري أمس في ختام اليوم الأول من القمة وقال إنه"زعيم عظيم"، مؤكدا أنه يتطلع لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية.



يذكر أن أول لقاء قمة بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي عقد يوم 12 يونيو في سنغافورة. وصدر عن اللقاء إعلان مشترك، أكد فيه الزعيم الكوري استعداد بلاده للتخلي عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية.

