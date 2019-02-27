ترامب: سنبذل قصارى جهودنا بقمة هانوي لنزع السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيحاول مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بذل قصارى جهودهما من أجل نزع السلاح النووي ومن ثم جعل بيونج يانج قوة اقتصادية، وذلك خلال قمتهما الثانية المقرر انعقادها في وقت لاحق اليوم.



وأعرب ترامب عن اعتقاده -خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية- بوجود تعاون من الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية مع محادثات كوريا الشمالية.



وقد وصل الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء إلى العاصمة الفيتنامية (هانوي) استعدادا للقمة المشتركة التي ستجمعه بزعيم كوريا الشمالية.



ومن المقرر أن تنعقد القمة على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وسيتم خلالها مناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وعقد اتفاقات سلام دائمة وإمكانية رفع العقوبات إلى جانب التعاون الاقتصادي، والقمة هي الثانية بين الجانبين بعد القمة التي عقدت في سنغافورة في شهر يونيو الماضي.