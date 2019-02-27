الأمن اللبناني: تأمين العودة الطوعية لـ 1300 نازح سوري صباح الغد

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، أنه سيقوم بتأمين "العودة الطوعية" لحوالي 1300 نازح سوري ممن يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا، صباح غد الخميس.



وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء عن الأمن العام اللبناني، أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال 3 مراكز حدودية هي (القاع، والمصنع، والعبودية) وأنه تم تحديد 8 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.



ويتولى الأمن العام اللبناني منذ نحو 8 شهور، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.



وسبق وأعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مطلع شهر يناير الماضي، أن ما يزيد على 100 ألف نازح سوري كانوا يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، قد غادروا إلى سوريا، وذلك منذ أن انطلقت في منتصف العام الماضي حملات العودة الطوعية لهم بمعرفة الأمن العام اللبناني.



يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.



ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.