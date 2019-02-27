القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
عالم
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:36 م

الأمن اللبناني: تأمين العودة الطوعية لـ 1300 نازح سوري صباح الغد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2533798

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، أنه سيقوم بتأمين "العودة الطوعية" لحوالي 1300 نازح سوري ممن يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا، صباح غد الخميس.

وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء عن الأمن العام اللبناني، أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال 3 مراكز حدودية هي (القاع، والمصنع، والعبودية) وأنه تم تحديد 8 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.

ويتولى الأمن العام اللبناني منذ نحو 8 شهور، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وسبق وأعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مطلع شهر يناير الماضي، أن ما يزيد على 100 ألف نازح سوري كانوا يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، قد غادروا إلى سوريا، وذلك منذ أن انطلقت في منتصف العام الماضي حملات العودة الطوعية لهم بمعرفة الأمن العام اللبناني.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

منذ أقل من شهر

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

منذ أقل من شهر

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من شهر

أسرار كاميرون.. رئيس الوزراء البريطانى السابق يتحدث عن «الإخوان» فى مذكراته

منذ أقل من شهر

رسميًا.. بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

الآن

وزيرة الصحة تفقد الوعي أثناء وجودها بمحطة مصر

بث مباشر من موقع حادث "محطة مصر"

السكك الحديدية: جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام

لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لإعداد تقرير عن حادث "محطة مصر"

ads
الأكثر قراءة

معاينة النيابة تكشف أسباب حريق جرار قطار بمحطة مصر

"السكة الحديد" تكشف تفاصيل حادث "محطة مصر"

حريق بمحطة مصر في رمسيس.. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء

بالفيديو.. لحظة حريق جرار قطار محطة رمسيس

ألبومات الصور

صور حريق محطة مصر

حريق بجرار قطار في محطة مصر برمسيس

"حماة الوطن" بالإسكندرية يناقش مشروع مقترح للتعديلات الدستورية

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر

رياضة

رباعي الكلاسيكو مهدد بالغياب عن نهائي كأس الملك

مانشيني ينتقد أداء رونالدو "الأوروبي" مع يوفنتوس

مارادونا يقود دورادوس لربع نهائى كأس المكسيك

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

معاينة النيابة تكشف أسباب حريق جرار قطار بمحطة مصر

"السكة الحديد" تكشف تفاصيل حادث "محطة مصر"

حريق بمحطة مصر في رمسيس.. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء

بالفيديو.. لحظة حريق جرار قطار محطة رمسيس

ads
كشكول

جامعة القاهرة تختتم فعاليات الملتقي الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض المصرية

جامعة الفيوم تضم أول معهد تعليمي متخصص في إعداد كوادر لقضايا حوض النيل

عبد الغفار يعلن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعتى عين شمس والقاهرة لاستقبال مصابى حادث السكة الحديد

التعليم تعلن أرقام جلوس أبنائنا في الخارج 2019

فيديو.. إعرفي إزاى تحافظى على وزن أولادك

الأمصار

القضاء العراقي يوقف التصويت على منصب وزير الدفاع

باكستان تغلق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع الهند

باكستان: لا نريد تصعيد الأزمة مع الهند ولم يكن أمامنا سوى الرد

بالفيديو والصور .. اللقطات الأولى لحريق محطة رمسيس

التلفزيون المصري: 20 قتيلا ونحو 40 مصابا في حريق نشب بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

الأمير هاري يفتتح نصبًا تذكاريًا تخليدًا لضحايا بريطانيين

رصد علامات تدل على وجود أنهار في "الكوكب الأحمر"

قبرص تشهد رابع أكبر موسم مطير منذ عام 1901

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

وصفات من القهوة والتفاح لتنقية الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎