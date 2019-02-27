ترامب: مستقبل كوريا الشمالية مرتبط بتخليها عن الأنشطة النووية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مستقبل كوريا الشمالية مرتبط بمدى تخليها عن الأنشطة النووية، وأنه يمكن لها أن تحقق مستقبلا رائعا حال وافق زعيمها كيم جونج-أون، الذي سيلتقيه مساء الأربعاء في هانوي، على التخلّي عن الترسانة النووية لبلاده.



وقال ترامب - الذي يزور فيتنام حاليا في تغريدة على تويتر نقلتها قناة الحرة الأمريكية - إن فيتنام تزدهر بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن قليلة في العالم، ويمكن لكوريا الشمالية أن تفعل الأمر نفسه وبسرعة كبيرة إذا قررت نزع سلاحها النووي، الإمكانيات رائعة، فرصة عظيمة، ربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ، لصديقي كيم جونج-أون، سنعرف قريبا جدا، أمر مثير جدا للاهتمام.



وتأتي المحادثات - التي يجريها الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في وقت لاحق اليوم بالعاصمة الفيتنامية - بعد 8 أشهر من قمة تاريخية عقداها في سنغافورة.